сегодня в 02:49

В Бразилии в результате ДТП погибли 11 человек

В Бразилии произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. В результате аварии погибли 11 человек, еще 11 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал G1.

«Произошло столкновение грузовика и автобуса… погибли 11 человек, включая водителя автобуса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее турист из России стал жертвой серьезной автомобильной аварии в Таиланде. В настоящее время его семья прилагает усилия для организации его перевозки обратно в Россию и занимается сбором необходимых средств.

