Россиянин попал в жесткое ДТП в Таиланде и теперь не может вернуться домой

Турист из России стал жертвой серьезной автомобильной аварии в Таиланде. В настоящее время его семья прилагает усилия для организации его перевозки обратно в Россию и занимается сбором необходимых средств, сообщает Baza .

Предварительно известно, что 35-летний Юрий Л., проживающий в Геленджикском районе, находился на отдыхе в Бангкоке и собирался вернуться домой после завершения новогодних каникул. Однако 29 декабря он попал в серьезную аварию, в результате которой получил тяжелые травмы.

Врачи диагностировали у него многочисленные переломы, в настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии. Ежедневные расходы на поддержание его жизни в тайской больнице составляют около 1,5 миллиона рублей, но этих средств недостаточно для полноценного лечения, а состояние здоровья Юрия не позволяет осуществить его транспортировку.

Семья мужчины сообщает, что в московском институте им. Пирогова готовы принять пациента, поэтому в данный момент предпринимаются активные действия для возвращения пострадавшего в Россию. Дома его ждут супруга и маленький ребенок.

