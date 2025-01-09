В Бразилии самолет выкатился за пределы ВПП и взорвался на пляже

SHOT: бизнесджет взорвался при крушении на пляже у аэропорта в Бразилии

Бизнесджет Cessna Aircraft выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и взорвался на пляже в Бразилии. В результате ЧП погиб пилот, пострадали 7 человек, сообщает SHOT .

Авиакатастрофа произошла в городе Убатуба.

На опубликованных кадрах видно, как самолет на большой скорости выкатился за пределы ВПП в аэропорту Гастан-Мадейра, пересек проезжую часть, а затем вылетел на городской пляж, где произошел взрыв.

В результате крушения бизнесджета погиб пилот. Всего на борту воздушного судна находились 5 человек. Остальных спасли очевидцы происшествия, которые вытаскивали людей из-под обломков самолета. Среди пострадавших как пассажиры, так и отдыхающие на пляже.

Предварительной причиной авиакатастрофы стали плохие погодные условия и мокрая от дождя ВПП.