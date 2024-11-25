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В Бразилии произошло ДТП с туристическим автобусом, погибли 23 человека

В штате Алагоас на северо-востоке Бразилии туристический автобус попал в ДТП, в результате которого погибли 23 человека, пишет РИА Новости .

Как сообщает портал Uol, 22 человека погибли на месте, еще одна беременная женщина скончалась в больнице.

В результате аварии пострадали 29 человека.

Ранее сообщалось, что российский турист погиб в дорожно-транспортном происшествии во время отпуска во Вьетнаме. Жена погибшего получила серьезные травмы.