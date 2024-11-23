Пьяный мотоциклист влетел в байк с русскими туристами во Вьетнаме
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Российский турист погиб в дорожно-транспортном происшествии во время отпуска во Вьетнаме. Жена погибшего получила серьезные травмы, сообщает Mash.
Трагедия произошла в субботу около 16:30 в провинции Бинь Туан. На улице Нгуен Тонг в байк с российской парой влетел мотоциклист. По предварительной информации, мужчина сел за руль пьяным и ехал по дороге по встречной полосе.
В результате столкновения россиянин погиб на месте. Супруга пыталась спасти мужа и делала ему массаж сердца. Женщину с серьезными травмами госпитализировали.
Виновника страшной аварии также доставили в местную больницу, где он скончался от полученных травм.
Ранее 18-летняя девушка погибла и двое пострадали при попадании под камнепад группы туристов у реки Кысхыштубег на Алтае.