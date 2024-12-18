В Бразилии плавучая рождественская елка рухнула и раздавила человека

Огромная плавучая рождественская ель рухнула во время шторма в Бразилии. В результате она насмерть раздавила одного человека, сообщает РИА Новости .

Высота ели — 56 м. Искусственное дерево разместили на специальной платформе, которая находится на водной глади. Из-за сильного ветра металлическая конструкция рухнула в воду.

Момент падения ели попал на видео. К несчастью, на платформе в это время находились люди. Судя по всему, это рабочие, устанавливавшие искусственное дерево.

Ель придавила их. Один из рабочих, по данным местных СМИ, скончался. Еще два человека получили травмы.

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