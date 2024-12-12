Установлена личность похитителя новогодней елки в центре Москвы

Инцидент произошел накануне на Большой Якиманке. На опубликованных кадрах видно, как мужчина крадет елку, которая стояла у входа в ТЦ, и тащит еще за собой по тротуару. Пройдя с елкой около 10 метров, злоумышленник бросил дерево на землю и растоптал новогодние игрушки.

Полицейские установили личность злоумышленника, которым оказался житель Владимирской области Михаил М. Мужчина уже давно находится в базе розыска судебных приставов за долги. В настоящее время Михаила разыскивают и сотрудники полиции.

За кражу новогодней ели мужчине грозит не только административный штраф, но и возможное возбуждение уголовного дела.