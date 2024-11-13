В бою с ВСУ ранен «Аид» из спецназа «Ахмат»

Группа Аида спецназа «Ахмат» в своем Telegram-канале заявила, что при выполнении боевой задачи был ранен их командир. Российского военного увезли в госпиталь.

Группа предупредила, что командир в ближайшее время не будет выходить на связь. В публикации также попросили не беспокоить раненого по вопросам кадрового и иного характеров.

«Командиру нужен серьезный покой», — говорится в публикации.

Ранее украинский военный из «Айдара»* сдался в плен и заявил, что хочет служить в «Ахмате». По словам командира спецназа и замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ генерал-майора Апти Алаудинова, пленный также заявил о желании получить гражданство России.

*Внесен в список террористических организаций, признан экстремистским и запрещен в России