Сдавшийся в плен боевик «Айдара»* хочет служить в подразделении «Ахмат»

Украинский военный из подразделения «Айдар»* Владимир Зайченко, который сдался в плен, хочет стать россиянином и служить в «Ахмате», сообщил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Отряду спецназа „Ахмат“ сдался в плен боец, который ходатайствует о получении российского гражданства и о приёме его на службу в спецназ „Ахмат“», — написал российский военный в своем Telegram-канале.

На видео молодой человек в военной форме представился Владимиром Зайченко, служившим в подразделении «Айдар». На фоне российского флага и символики «Ахмата» он заявил о своем намерении получить российское гражданство и служить в спецназе.

В конце ролика мужчина произносит слова: «Ахмат — сила, Россия — мощь!»

* внесен в список террористических организаций, признан экстремистским и запрещен в России