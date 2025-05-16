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В Берлине на пропалестинской демонстрации пострадали 10 полицейских

В Берлине во время демонстрации в поддержку Палестины пострадали 10 сотрудников полиции, сообщает RT со ссылкой на Bild.

В полицейских бросили банки, камни, бутылки и другие предметы, их обрызгивали красной краской.

Один из полицейских получил серьезные травмы. Это произошло, когда участники демонстрации вытянули его в толпу и затоптали. Другой сотрудник полиции получил перелом руки.

Всего в акции протеста участвовали около 1,1 тыс. человек. Как пишет издание, задержали более 50 демонстрантов.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении главы военной разведки палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа Усамы Табаша.