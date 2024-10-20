В Бердянске раздался мощный взрыв

В Бердянске на юге Запорожской области прогремел громкий взрыв, предварительно, сработала система ПВО, сообщил в Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

В отдельных районах города — главных морских ворот Запорожской области был слышен громкий взрыв.

По предварительной информации, в городе сработала система ПВО России по беспилотнику.

Ранее представители киевского режима сумели перехватить видеопоток с российского FPV-дрона, но только через несколько секунд просмотра трансляции поняли, что беспилотник летит прямо в их укрытие.