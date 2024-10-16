Бойцы ВСУ перехватили видеопоток с FPV-дрона РФ, который летел прямо в них

Представители киевского режима сумели перехватить видеопоток с российского FPV-дрона, но только через несколько секунд просмотра трансляции поняли, что беспилотник летит прямо в их укрытие, пишет aif.ru со ссылкой на агентство Anna News.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как бойцы Вооруженных сил Украины наблюдают за полетом российского дрона, трансляцию которого сумели перехватить. Через несколько секунд за кадром один из них говорит: «Это же наш дом», после чего раздается взрыв, а в помещении гаснет свет и потухают экраны.

«Прикольно, надо срочно уходить отсюда», — сказал другой боец ВСУ за кадром, после чего запись прерывается.

Удар российского FPV-дрона пришелся в крышу здания, где находились украинские военнослужащие.