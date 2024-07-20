В Белоруссии впервые к смертной казни приговорили немецкого наемника

Британская газета The Guardian сообщила со ссылкой на МИД ФРГ, что в Белоруссии впервые к смертной казни приговорили наемника из Германии Рико Кригера, сообщает радио Sputnik .

«Это первый случай, когда кого-то судили за наемническую деятельность в Белоруссии», — говорится в материале.

Суд вынес Кригеру обвинительный приговор. По решению суда наемника должны расстрелять.

Известно, что гражданин Германии находится под арестом с ноября 2023 года. При этом не уточняется, какие именно обвинения были выдвинуты в отношении Кригера.

Ранее сообщалось, что Россия ликвидировала около 20 иностранных наемников на СВО в районе Черноморска. Удар нанесли по административному зданию в морском порту, именно в нем находились наемники.