сегодня в 22:35

В Белом доме прервали мероприятие с Трампом из-за обморока одного из участников

В четверг мероприятие в Белом доме, в котором принимал участие американский президент Дональд Трамп, было прервано после того, как один из участников потерял сознание. Представителей СМИ попросили покинуть Овальный кабинет, сообщает РИА Новости .

На кадрах с прямой трансляции Белого дома видно, как во время выступления генерального директора фармацевтической компании из США Eli Lilly исполнительный директор датской фармацевтической компании Майк Дустдар, находившийся у него за спиной, придерживал потерявшего сознание пожилого мужчину.

По предварительным данным, сознание во время мероприятия потерял представитель компании Novo Nordisk Гордон Финдлей.

