Трамп считает ужасным случившееся в королевской семье Великобритании

Американский президент Дональд Трамп считает ужасным то, что случилось в королевской семье Великобритании. Он высказался о ситуации с лишением титулов принца Эндрю на фоне сексуального скандала, сообщает РИА Новости .

«Это ужасная вещь, которая случилась с королевской семьей», — рассказал Трамп.

Британский король Карл III инициировал формальный процесс отбора у своего брата, принца Эндрю, титулов, поделились в Букингемском дворце. Это произошло из-за обвинений Эндрю в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой и связях с финансистом из США Джеффри Эпштейном.

В 2019 году американца обвинили в США в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. По данным правоохранителей, якобы с 2002 по 2005 год Эпштейн мог вступать в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в Нью-Йорке и Флориде. Некоторым из них не было даже 14 лет.

С несовершеннолетними девушками Эпштейн, предположительно, расплачивался сотнями долларов наличных. Затем он просил их вербовать новых.

В начале июля 2019 года суд Манхэттэна в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, оставил его под стражей. Выпускать мужчину под залог не стали. В конце того же месяца Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюремной камере.

