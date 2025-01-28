В Белогорске человек исчез после мощного взрыва на производстве

Человека ищут под завалами после взрыва на производстве в Белогорске

В амурском Белогорске произошел взрыв на 7-м этаже производственного помещения. В результате ЧП есть разрушения. Спасатели ищут человека, который может находиться под завалами, сообщает пресс-служба МЧС России.

По версии министерства, взрыв вызвало нарушение технологического процесса. Несущие конструкции здания не повреждены. После случившегося работу на предприятии пришлось остановить.

Сотрудники производства самостоятельно покинули опасную зону. Сейчас спасатели ищут человека, который мог оказаться под завалами.

Информации о других пострадавших не поступало.

Тем временем пожар вспыхнул в таксомоторном парке на юге Москвы, на месте работают спасатели.

