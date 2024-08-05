В белгородском Шебекино при ударе ВСУ пострадала мирная жительница
Жительница белгородского Шебекино получила ранение при атаке Вооруженных сил Украины, написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, ранен один мирный житель: женщину с баротравмой бригада «скорой» доставляет в городскую больницу № 2 в Белгороде. Пострадавшей оказывается необходимая помощь.
Он добавил, что трех многоквартирных домах повреждено остекление, во дворе одного из МКД от прилета снаряда загорелись четыре автомобиля. Возгорание уже потушили. Кроме того, в одном из домов повреждена газовая труба.
Ранее киевский режим обстрелял еще три населенных пункта. Один из прилетов пришелся по социальному объекту в Шебекине. В здании выбило окна, а также осколками посекло автобус на территории учреждения.