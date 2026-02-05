В белгородском селе Стрелецкое при ракетном обстреле пострадал мужчина

При ракетном обстреле в селе Стрелецкое Белгородской области пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Пострадавшего с осколочными ранениями грудной клетки и живота бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу.

По словам губернатора, в селе повреждены кровли двух частных домов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что четыре мирных жителя пострадали из-за ударов БПЛА ВСУ по гражданскому легковому автомобилю. Это произошло в Головчине.

