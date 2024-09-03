В Белгородской области задержали женщину, планировавшую воевать с РФ

Силовики задержали на территории Белгородской области женщину, которая хотела выехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против ВС РФ, сообщает ТАСС .

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 275 УК РФ (покушение на государственную измену). Ей может грозить до 20 лет тюрьмы.

Женщина в Сети установила контакт с одним из представителей украинского военизированного объединения, которое запрещено в РФ. Она планировала в него вступить.

Россиянка получила от куратора рекомендации по порядку вступления в террористическую организацию, чтобы воевать против ВС РФ. Потом она попыталась пересечь границу страны в обход пунктов пропуска для выезда на Украину. При пересечении границы злоумышленницу задержали сотрудники ПУ ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям.