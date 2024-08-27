В Белгородской области задержали мужчину, планировавшего теракт на ж/д

В Белогородской области задержали жителя Подмосковья, который планировал устроить теракт на железной дороге, а именно на перегоне Палатовка — Бирюч, сообщает SHOT .

Мужчина общался с сотрудниками украинских спецслужб через социальные сети. По их приказу он заложил самодельную бомбу возле села Ливенка — в 53 км от украинской границы.

В отношении пособника террористов возбудили уголовное дело по статьям о государственной измене и участии в деятельности террористической организации. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

О заложенных бомбах стало известно 21 августа. Злоумышленники хотели устроить теракт на железной дороге. Инцидент произошел на 41 км перегона Палатовка — Бирюч. По этому пути доставляют товары и грузы в Луганскую и Донецкую Народные Республики.