В Белгородской области задержали мужчину, планировавшего теракт на ж/д
Фото - © Фотобанк Лори
В Белогородской области задержали жителя Подмосковья, который планировал устроить теракт на железной дороге, а именно на перегоне Палатовка — Бирюч, сообщает SHOT.
Мужчина общался с сотрудниками украинских спецслужб через социальные сети. По их приказу он заложил самодельную бомбу возле села Ливенка — в 53 км от украинской границы.
В отношении пособника террористов возбудили уголовное дело по статьям о государственной измене и участии в деятельности террористической организации. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
О заложенных бомбах стало известно 21 августа. Злоумышленники хотели устроить теракт на железной дороге. Инцидент произошел на 41 км перегона Палатовка — Бирюч. По этому пути доставляют товары и грузы в Луганскую и Донецкую Народные Республики.