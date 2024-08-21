Диверсанты установили 3 бомбы на ж/д путях в Белгородской области
Mash: теракт на ж/д путях предотвратили в Белгородской области
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Неизвестные злоумышленники хотели устроить теракт на железной дороге в Белгородской области, сообщает Mash.
Инцидент произошел на 41 км перегона Палатовка — Бирюч. По этому пути доставляют товары и грузы в Луганскую и Донецкую Народные Республики.
На путях заметили 3 самодельных взрывных устройства массой по 5 кг каждое. Два из них диверсанты приклеили с помощью ленты, а затем засыпали щебнем для скрытности. Для разминирования вызвали саперов.
Бомбы убрали от ж/д путей. Во время разминирования одно СВУ взорвалось в 100 м от других. Остальные два успешно обезвредили. Пострадавших нет. Преступников ищут.
Ранее устроившего теракт на железной дороге в Рязани диверсанта задержали во Внукове. Им оказался 35-летний житель города.