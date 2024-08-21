Диверсанты установили 3 бомбы на ж/д путях в Белгородской области

Инцидент произошел на 41 км перегона Палатовка — Бирюч. По этому пути доставляют товары и грузы в Луганскую и Донецкую Народные Республики.

На путях заметили 3 самодельных взрывных устройства массой по 5 кг каждое. Два из них диверсанты приклеили с помощью ленты, а затем засыпали щебнем для скрытности. Для разминирования вызвали саперов.

Бомбы убрали от ж/д путей. Во время разминирования одно СВУ взорвалось в 100 м от других. Остальные два успешно обезвредили. Пострадавших нет. Преступников ищут.

Ранее устроившего теракт на железной дороге в Рязани диверсанта задержали во Внукове. Им оказался 35-летний житель города.