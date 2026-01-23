В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал мирный житель

При атаке беспилотника ВСУ в селе Архангельское Белгородской области пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В районе села Архангельское Шебекинского округа дрон ударил по автомобилю», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина получил минно-взрывную травму, а также слепые осколочные ранения лица, шеи, грудной клетки, живота, рук и ног.

22 января в Белгородской области в связи с возможной атакой со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявляли ракетную опасность на 15 минут.

