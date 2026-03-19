В Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадал еще один подросток
В результате атаки украинских БПЛА на социальный объект в городе Короча Белгородской области пострадал 17-летний подросток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в канале на платформе Мах.
«Медики диагностировали ему резаную рану стопы. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно», — сообщил он.
До этого сообщалось, что в городе Короча в результате детонации БПЛА недалеко от социального объекта пострадали 5 человек, из которых четверо — несовершеннолетние.
Ранее в ходе очередной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область травмы получили боец «Орлана» и женщина-водитель.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.