В Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадал еще один подросток

В результате атаки украинских БПЛА на социальный объект в городе Короча Белгородской области пострадал 17-летний подросток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в канале на платформе Мах.

«Медики диагностировали ему резаную рану стопы. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно», — сообщил он.

До этого сообщалось, что в городе Короча в результате детонации БПЛА недалеко от социального объекта пострадали 5 человек, из которых четверо — несовершеннолетние.

Ранее в ходе очередной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область травмы получили боец «Орлана» и женщина-водитель.

