В Белгородской области в результате атак БПЛА погиб человек

В результате атак БПЛА в Валуйском округе Белгородской области погиб мирный житель, еще двое ранены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«В селе Кукуевка в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мужчина. Ранены двое мужчин», — отметил он.

По его словам, один пострадавший получил баротравму и осколочное ранение руки, а второй — баротравму, а также множественные осколочные ранения ноги, руки и головы.

Ранее Гладков сообщал, что при очередной вражеской атаке по Белгородской области травмы получил мирный житель. ВСУ атаковали мужчину в поле, когда он работал на тракторе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.