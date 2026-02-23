сегодня в 22:28

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два человека

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков на платформе Max.

В результате атак со стороны ВСУ ранены мирный житель и боец подразделения «Орлан».

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от удара БПЛА по машине пострадал мужчина.

«В Белгородском округе в селе Никольское при выполнении служебных задач по ликвидации дрона боец „Орлана“ получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги», — сообщил Гладков.

Днем 23 февраля украинские боевики тоже атаковали Белгородскую область. Там были ранены два мирных жителя.

