сегодня в 13:22

Гладков: от атак ВСУ в Белгородской области пострадали два человека

В результате атаки украинских беспилотников пострадали два мирных жителя в Белгородской области. Оба мужчины доставлены в больницу, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В населенном пункте Таврово Белгородского района взрыв боеприпаса, сброшенного с БПЛА, привел к травмированию местного жителя. Мужчина получил повреждения от взрывной волны и осколочное ранение нижней конечности без сквозного поражения. Пациент был доставлен бригадой неотложной медицинской помощи в Белгородскую городскую клиническую больницу № 2, где ему оказывается необходимая помощь.

В результате происшествия были зафиксированы разрушения кровельного покрытия частного жилого строения и повреждение легкового автомобиля.

На территории Грайворонского района, в селе Замостье, аналогичный летательный аппарат осуществил нападение на автомобиль. Водитель транспортного средства получил сотрясение головного мозга и множественные ранения осколочного характера. Пострадавший также переправлен в медицинское учреждение № 2 города Белгорода для получения всей требуемой помощи.

Указанное транспортное средство получило значительные повреждения. На местах происшествия работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Белгородскую область с помощью почти 300 дронов, а также совершили два массированных ракетных обстрела.

