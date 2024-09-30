сегодня в 06:55

В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ погиб боец самообороны

Боец самообороны погиб в Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Поселок Октябрьский Белгородского района подвергся атакам БПЛА со стороны ВСУ.

При исполнении боевых задач погиб боец самообороны. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

По словам Гладкова, ранен еще один местный житель. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что подомовой обход начнется в светлое время суток.

Ранее тракторист подорвался на взрывном устройстве во время полевых работ в селе Графовка Краснояружского района Белгородской области.