В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ погиб боец самообороны
Боец самообороны погиб в Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Поселок Октябрьский Белгородского района подвергся атакам БПЛА со стороны ВСУ.
При исполнении боевых задач погиб боец самообороны. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
По словам Гладкова, ранен еще один местный житель. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что подомовой обход начнется в светлое время суток.
Ранее тракторист подорвался на взрывном устройстве во время полевых работ в селе Графовка Краснояружского района Белгородской области.