Тракторист подорвался на взрывчатке во время работы в поле под Белгородом

Тракторист подорвался на взрывном устройстве во время полевых работ в селе Графовка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Мужчина получил черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения ног. Его доставили в Краснояружскую районную больницу. Там трактористу окажут первую помочь, а затем доставят в областную клиническую больницу.

Что касается трактора, он полностью выгорел и не подлежит ремонту. Информация о других последствиях уточняется.

25 сентября стало известно о смерти жителя Белгородской области, машина которого была атакована дроном ВСУ. Несмотря на все усилия медиков, его не удалось спасти. Гладков принес соболезнования родным и близким погибшего.