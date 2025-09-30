В Белгородской области после атаки дронов ВСУ произошел пожар

Происшествия

В Белгородской области в результате падения обломков БПЛА произошел пожар в хозпостройке, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в  Telegram-канале.

Отмечается, что возгорание произошло в поселке Майский.

На данный момент возгорание ликвидировано. Кроме того, осколками посечены фасад частного дома и машина.

В результате атаки БПЛА никто не пострадал.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ совершили ракетный обстрел Белгорода. В результате атаки противника пострадали 2 мирных жителя

