В Белгородской области после атаки дронов ВСУ произошел пожар
В Белгородской области в результате падения обломков БПЛА произошел пожар в хозпостройке, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Отмечается, что возгорание произошло в поселке Майский.
На данный момент возгорание ликвидировано. Кроме того, осколками посечены фасад частного дома и машина.
В результате атаки БПЛА никто не пострадал.
Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ совершили ракетный обстрел Белгорода. В результате атаки противника пострадали 2 мирных жителя.
