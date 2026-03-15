В Белгородской области FPV-дрон атаковал микроавтобус

сегодня в 22:48

В селе Ржевка Шебекинского округа Белгородской области FPV-дрон атаковал микроавтобус. В результате происшествия пострадали 2 человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Двое пострадавших были доставлены в Шебекинскую ЦРБ бойцами самообороны… Транспорт получил повреждения», — отметил он.

По его словам, у мужчины диагностировали мелкие осколочные ранения лица. По предварительной информации, женщина получила баротравму.

Ранее в ходе очередной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область травмы получили боец «Орлана» и женщина-водитель.

