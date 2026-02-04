В Белгороде после ракетной атаки ВСУ повреждена энергосистема
После массированной ракетной атаки Вооруженных сил Украины по Белгороду и Белгородской области зафиксированы повреждения энергосистемы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«… Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу. Есть повреждения энергосистемы», — сообщил он.
Вечером 3 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели ракетный удар по Белгородской области, в результате чего часть Белгорода и всего региона осталась без света. На опубликованных в Сети фото и видео видно, что люди сидят в темноте и пользуются фонариками.
В результате ракетной атаки, произведенной украинскими войсками, Белгород и прилегающий Белгородский округ подверглись обстрелу.
