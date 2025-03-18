В Башкирии в результате пожара погибли пять детей и мужчина
В квартире в Башкирии произошел пожар, в результате которого погибли пять детей и мужчина, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС республики.
По предварительной информации, в квартире загорелся натяжной потолок.
На месте пожара спасатели обнаружили тела трех девочек 2017, 2019, 2019 годов рождения и двух мальчиков 2021 года рождения и тело 33-летнего мужчины.
В ликвидации пожара участвовали 5 человек и 2 единицы техники.
Ранее в тюменской больнице скончался ребенок, который пострадал при взрыве газовых баллонов на территории частного домовладения в Тобольске.