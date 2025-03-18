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В Башкирии в результате пожара погибли пять детей и мужчина

В квартире в Башкирии произошел пожар, в результате которого погибли пять детей и мужчина, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС республики.

По предварительной информации, в квартире загорелся натяжной потолок.

На месте пожара спасатели обнаружили тела трех девочек 2017, 2019, 2019 годов рождения и двух мальчиков 2021 года рождения и тело 33-летнего мужчины.

В ликвидации пожара участвовали 5 человек и 2 единицы техники.

Ранее в тюменской больнице скончался ребенок, который пострадал при взрыве газовых баллонов на территории частного домовладения в Тобольске.