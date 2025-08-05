В Башкирии с неба в поле приземлился черный ящик с буквой Z

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В селе Сафарово в Башкирии нашли в поле черный ящик с буквой Z

По информации от источника, в Башкирии в селе Сафарово неизвестный объект с неба приземлился в поле, сообщает Инфо24 .

Согласно данным от собеседника издания, неопознанным объектом является странный черный ящик с нарисованной буквой Z. Также к нему прикреплен самодельный парашют, сделанный из полиэтилена.

Отмечается, что сейчас на место прибыли саперы, военные, сотрудники ФСБ, пожарные и бригада скорой помощи. Дорога вблизи места сейчас перекрыта.

Ранее из-за обнаружения подозрительного предмета 150 человек эвакуировали из торгового центра «Место встречи Звездный» на Проспекте Вернадского в Москве.