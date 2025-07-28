150 человек эвакуировали из столичного ТЦ «Место встречи Звездный»

Из-за обнаружения подозрительного предмета 150 человек эвакуировали из торгового центра «Место встречи Звездный» на Проспекте Вернадского в столице, сообщает «Осторожно, Москва».

Как рассказали очевидцы, в банкомате нашли подозрительный предмет. После этого территорию около ТЦ оцепили.

К месту происшествия прибыли бригады МЧС и силовики.

На видео, снятом около ТЦ, показано, что к зданию подъехали машины МЧС и полиции, территорию обтянули сигнальной лентой. Рядом спокойно гуляют люди.

Ранее людей эвакуировали из московского ТЦ «Город» около станции метро «Авиамоторная». Такое решение приняли из-за срабатывания пожарной сигнализации.