Людей эвакуируют из московского ТЦ «Город»
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Посетителей торгового центра «Город», который находится рядом со станцией метро «Авиамоторная», эвакуируют из-за срабатывания пожарной сигнализации, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
На опубликованных в Сети кадрах видно, как люди покидают здание. Что именно произошло, неизвестно.
Данных о пожаре пока не поступало. Обстоятельства уточняются.
Ранее торговый центр «Кунцево Плаза» на Ярцевской улице затопил очередной московский тропический ливень. Никакие тары не справлялись с потоком воды, который лился буквально людям на голову.