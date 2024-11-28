В Башкирии расстреляли низколетящий самолет, приняв его за украинский БПЛА
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В Башкирии летающий «беспилотник», на который ранее жаловались местные жители, оказался самолетом «АН-2» с двумя людьми на борту. По итогу борт попал под обстрел стрелковым оружием, на нем нашли три пулевых отверстия, сообщает Baza.
Самолет принадлежит авиакомпании «РусАвиа» и следовал из Уфы. На борту были летчик и инструктор.
Источники утверждают, что «АН-2» хотел облететь теплотрассу и провести инфракрасную съемку. По информации издания, этот вылет был согласован.
Тем не менее в момент пролета над нефтехимическим заводом в Салавате лайнер попал под обстрел. Предварительно, жители приняли его за беспилотник, после чего по предполагаемому дрону открыли огонь.
Несколько пуль зацепили самолет, и у него произошла течь топлива. Спустя некоторое время лайнер приземлился в аэропорту. Пилот и инструктор не пострадали.
После осмотра в фюзеляже «АН-2» нашли три дыры от влетевших пуль.