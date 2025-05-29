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В Башкирии новорожденный малыш погиб из-за включенного фена в кроватке

20-дневный малыш погиб в Башкирии из-за того, что его детская кроватка загорелась. Предварительно, пожар мог произойти из-за включенного фена, сообщает пресс-служба МЧС республики в Telegram-канале .

Ребенок появился на свет в многодетной семье, живущей в квартире дома в Октябрьском. 26 мая мать повела детей четырех и двух лет в детский сад, оставив новорожденного с отцом.

Внезапно в детской кроватке произошло возгорание. Огонь охватил покрывало, матрас и одежду малыша. В результате ребенок получил ожоги 3-4 степени, его госпитализировали в больницу.

К несчастью, врачи не смогли спасти малыша. 29 мая стало известно о смерти ребенка.

Правоохранители выясняют причину происшествия. Рассматривается несколько версией. Так, предполагается, что пожар мог произойти из-за включенного фена и гелиевых шаров.

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