В Башкирии мальчик упал с качелей в детском саду и сломал руку в двух местах

Мальчик сломал руку в двух местах в детсаду в Башкирии и не получил медпомощь

Мать пострадавшего ребенка в детском саду намерена обратиться в полицию из-за того, что ее сыну никто не оказал помощь после падения, которое привело к перелому руки в двух местах, сообщает Telegram-канал SHOT .

Происшествие случилось в детском саду в селе Булгаково Уфимского района Башкирии. Женщина по имени Гульнара пришла забирать ребенка и узнала, что ее сын сильно упал с качелей, когда с них встала и ушла девочка.

При падении, как оказалось, мальчик сломал руку в двух местах. Но известно об этом стало уже дома, когда ребенок перестал шевелить опухшей конечностью.

В детском саду никто не оказал ему помощь должным образом. В дошкольном учреждении нет медицинского работника, а заведующая предложила семье лишь «психологическую помощь».

Мать трехлетнего малыша намерена обратиться в полицию с заявлением.