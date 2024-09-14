В Башкирии мальчик упал с качелей в детском саду и сломал руку в двух местах
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Мать пострадавшего ребенка в детском саду намерена обратиться в полицию из-за того, что ее сыну никто не оказал помощь после падения, которое привело к перелому руки в двух местах, сообщает Telegram-канал SHOT.
Происшествие случилось в детском саду в селе Булгаково Уфимского района Башкирии. Женщина по имени Гульнара пришла забирать ребенка и узнала, что ее сын сильно упал с качелей, когда с них встала и ушла девочка.
При падении, как оказалось, мальчик сломал руку в двух местах. Но известно об этом стало уже дома, когда ребенок перестал шевелить опухшей конечностью.
В детском саду никто не оказал ему помощь должным образом. В дошкольном учреждении нет медицинского работника, а заведующая предложила семье лишь «психологическую помощь».
Мать трехлетнего малыша намерена обратиться в полицию с заявлением.