В Башкирии криптоблогер обманул клиентов на сумму более 2,5 млн рублей

В апреле 2024 года арбитражный криптоблогер по имени Наиль за 200 тысяч рублей продал мужчине по имени Константин свои курсы по арбитражу криптовалюты. Первое время учитель общался со своим учеником, приглашал в гости. Затем занял денег и постепенно начал сокращать общение, затем и вовсе заблокировал его. В итоге на подобных случаях злоумышленник заработал более 2,5 млн рублей и исчез, сообщает Baza .

Предварительно известно, что Наиль постепенно втирался в доверие к Константину. Через какое-то время он даже начал называть его своим «бро». Когда Константин начал делать успехи по арбитражу криптовалюты, предложил ему сотрудничество, в рамках которых занял 250 тысяч рублей.

С этого момента в общении Наиля и Константина стали происходить странности: криптоблогер начал рассказывать своему ученику о ряде неудач, которые мешают ему вернуть деньги. Сначала Наиль якобы столкнулся с тем, что у него возникла потребность в работниках, затем он якобы не мог продать квартиру и машины. Договоренности о созвонах с Константином он постоянно срывал. В конечном итоге Наиль просто заблокировал ученика, у которого занял денег.

Позднее выяснилось, что Константин — не единственная жертва блогера. Кроме него на аналогичную уловку злоумышленника попались еще десять человек. Константин сумел найти отца Наиля и попросил его связать с сыном, но в итоге помощи не получил и пошел добиваться справедливости через заявление в правоохранительные органы. К нему также присоединились еще три человека. Остальные жертвы пока не стали писать заявление в силу отсутствия времени и уверенности, что это поможет вернуть деньги. Где в настоящее время находится Наиль, неизвестно.