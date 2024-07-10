В Башкирии ищут пропавшего после купания мальчика

Семилетнего ребенка в Башкирии затащило в шлюз на реке Белой, сообщили в пресс-службе МЧС.

Четверо детей купались в реке Белой города Белорецка без присмотра взрослых.

«Мальчик подплыл слишком близко к шлюзу, его затянуло, и через некоторое время он скрылся под водой», — сказано в сообщении.

Ребенка ищут спасатели. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее в Москве полуторагодовалый малыш был госпитализирован после падения из окна.