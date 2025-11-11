В Австралии серфер чудом выжил после схватки с акулой-людоедом

Акула-людоед напала на 61-летнего серфера Энди Макдональда, когда он занимался вингфойлингом (разновидность серфинга — ред.) на реке Маргарет-Ривер. В какой-то момент на мужчину напала акула, но он с помощью друга сумел отбиться и не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на ABC News.

«Просто из ниоткуда — бац — как будто с товарным поездом столкнулся», — рассказал мужчина.

Акула атаковала спортсмена, схватила его доску и потащила под воду, в то время как он отчаянно боролся за свою жизнь. Серфер признался, что в тот момент подумал о неминуемой гибели и, так как оказался сверху акулы, начал ее бить.

На помощь пострадавшему пришел его товарищ, серфер Нил Мэттисон, который находился примерно в 50 метрах от схватки с акулой. Когда Мэттисон добрался до друга, тот вынырнул на поверхность. Вместе им пришлось проплыть около 300 метров до берега.

На доске остались явные следы атаки — вырван кусок в форме полукруга диаметром от 35 до 38 сантиметров. Точно рассмотреть нападавшую акулу Макдональд не успел. Доску отправили специалистам для проведения экспертизы, чтобы установить вид и размер акулы.

Местные жители предполагают, что это могла быть молодая белая акула длиной от трех до трех с половиной метров, которую часто называют акулой-людоедом. Спортсмен поделился, что это уже 18-я его встреча с акулой с начала 2025 года.

Ранее гигантская акула испортила отдых на переполненных пляжах Израиля. Спасатели были вынуждены закрывать пляжи и запрещали всем купаться.

