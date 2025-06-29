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В аварии с двумя фурами под Волгоградом погибли двое детей

На трассе в Волгоградской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков. В результате аварии погибли двое детей, сообщается в Telegram-канале МВД по региону.

Авария произошла около 19.00. В Михайловском районе столкнулись Lada Vesta и двух фур — КамАЗ и Volvo.

В результате ДТП погибли два ребенка- пассажиры легкового автомобиля: девочка 2015 года рождения и мальчик 2018 года рождения.

Ранее массовое ДТП произошло на внутренней стороне ТТК. Рядом с улицей Автозаводской столкнулись сразу несколько автомобилей.