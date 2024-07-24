В Атлантике затонуло рыболовецкое судно с жителями России в экипаже

Не менее шести человек погибли после крушения рыболовецкого судна Argos Georgia, в экипаж которого входили жители России, в южной части Атлантического океана, сообщает ТАСС .

По данным британской газеты The Guardian, семь человек числятся пропавшими без вести. Судно шло под флагом Островов Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья. Вечером 22 июля экипаж подал сигнал о «неконтролируемом затоплении». На тот момент судно было примерно в 200 морских милях к востоку от столицы Фолклендских (Мальвинских) островов Стэнли.

Предварительно, среди 27 членов экипажа находились 10 испанцев, включая капитана судна, а также граждане России, Индонезии, Уругвая и Перу.

Также 14 человек, которые успели перебраться на спасательные надувные плоты, были спасены прибывшими на помощь судами.