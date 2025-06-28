В Астрахани горит склад с мебелью на 1,2 тыс квадратах Происшествия сегодня в 15:33 0:26

В Астрахани произошло возгорание на складе с мебельной фурнитурой. Площадь пожара — 1250 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.

По имеющейся информации, никто не пострадал. Возгорание тушат сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций России. На месте работают не менее 40 сотрудников МЧС. Задействованы 13 единиц техники. На опубликованном видео с территории склада исходит черный дым. Ранее склад строительных материалов загорелся в деревне Шелепино Московской области. Возгорание затронуло площадь 1,5 тыс. квадратных метров.