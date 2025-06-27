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В деревне Шелепино Московской области спасателям удалось локализовать возгорание на складе строительных материалов, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар на складе в Подмосковье локализован на площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

К ликвидации пожара привлечены 57 сотрудников МЧС, задействовано 21 единица специальной техники.

В настоящее время пожарные продолжают работу по полной ликвидации возгорания. Причины происшествия устанавливаются. Информация о возможных пострадавших уточняется.