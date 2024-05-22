В Армении задержали мужчину, готовившего захват власти в стране

В Армении задержали мужчину, который осуществлял подготовку к захвату власти в стране. По информации следователей, подозреваемый имеет антиправительственные взгляды, сообщает РБК .

Также в правоохранительных органах заявили, что мужчина близок к одному из представителей оппозиционного блока. Остальные лица, участвовавшие в подготовке захвата власти, еще не установлены.

По предварительным данным, мужчина вместе с сообщниками хотел захватить здание парламента, полиции и правительства Армении. Преступление планировалось на 26 мая во время митинга.

Ранее сторонники оппозиционного армянского движения «Тавуш во имя родины» по призыву лидера — архиепископа Баграта — заблокировали улицы Еревана. Они проводят акции с лозунгами о требовании отставки премьер-министра Никола Пашиняна.