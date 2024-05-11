Оппозиция в Ереване начала перекрывать улицы на акции протеста

Сторонники оппозиционного армянского движения «Тавуш во имя родины» по призыву лидера архиепископа Баграта в субботу начали блокировать улицы Еревана, сообщает ТАСС .

Они проводят акцию с лозунгами о требовании отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Активисты перекрывают мост Победы, проспект Мясникяна, улицы около большого ЖК «Ераз», проспект Тигран Мец.

Также утром в субботу оппозиционеры пытались устроить акцию неповиновения возле школы № 7 в городе Эчмиадзине, куда должен был приехать Пашинян. Активистов задержала полиция якобы по подозрению в ношении оружия и боеприпасов.

«Тавуш за родину» проводит координацию акции по всей стране. Оппозиция протестует против односторонних делимитации и демаркации границ с Азербайджаном в Тавушской области. При этом Армения отдаст соседям четыре села.