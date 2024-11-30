В Армении в результате взрыва на газозаправочной станции пострадал один человек Происшествия сегодня в 05:19

В городе Ванадзор Лорийской области Армении произошел взрыв на газозаправочной станции. В результате происшествия пострадал один человек, сообщает RT.

В результате взрыва на станции начался пожар. Пострадавшего госпитализировали в медицинский центр, сообщили в МВД Армении. Ранее заместитель начальника дежурной смены службы пожаротушения пожарно-спасательного отряда № 1 МЧС России в Крыму Григорий Бодунов осознанно сел за руль горящего бензовоза с целью предотвратить взрыв, отогнав его на безопасное расстояние от места, где работали коллеги.