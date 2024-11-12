Сотрудник МЧС России сел за руль горящего бензовоза и предотвратил взрыв

В Симферополе пожарный сел за руль горящего бензовоза, чтобы спасти коллег

Заместитель начальника дежурной смены службы пожаротушения пожарно-спасательного отряда № 1 МЧС России в Крыму Григорий Бодунов осознанно сел за руль горящего бензовоза с целью предотвратить взрыв, отогнав его на безопасное расстояние от места, где работали коллеги, сообщает пресс-служба МЧС России .

«Прибыли на пожар, провели разведку. Непосредственно рядом с одной горящей цистерной находился автомобиль КамАЗ-бензовоз, у которого на полуприцепе уже горели задние колеса. Была угроза распространения огня и взрыва», — рассказал Бодунов.

Сотрудник МЧС заметил, что в замке зажигания грузовика были ключи. Он незамедлительно принял решение сесть за руль транспорта и отогнать его на безопасное расстояние, чтобы предотвратить взрыв и угрозу жизням и здоровью коллег.

Момент отгона горящего КамАЗа попал на видео. На кадрах видео, что пока Бодунов отгоняет грузовик, другие спасатели проливают водой его корпус и сбивают огонь на задних колесах.