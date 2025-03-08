В Армении случилось мощное землетрясение

Мощное землетрясение случилось в северной части Армении в шести километрах от населенного пункта Спитак Лорийской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

Землетрясение заметили еще в двух областях — Ширак и Тавуш. Данных о количестве пострадавших пока нет.

Также нет информации и о разрушениях.

Ранее землетрясение произошло у побережья южных Курил. Эпицентр был расположен в Тихом океане.