В Армении случилось мощное землетрясение
МВД: на севере Армении случилось землетрясение магнитудой 6-7 баллов
Мощное землетрясение случилось в северной части Армении в шести километрах от населенного пункта Спитак Лорийской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.
Землетрясение заметили еще в двух областях — Ширак и Тавуш. Данных о количестве пострадавших пока нет.
Также нет информации и о разрушениях.
Ранее землетрясение произошло у побережья южных Курил. Эпицентр был расположен в Тихом океане.